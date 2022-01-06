Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам. Теперь этот пост занимает Асет Иргалиев. Об этом в четверг, 6 января, сообщается на официальном сайте главы государства.

Ранее 35-летний Иргалиев возглавлял министерство национальной экономики.

Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, занимавший пост председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан до сегодняшнего дня, указом Токаева снят с должности.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил ситуацию в Казахстане с российским коллегой Владимиром Путиным, казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны также обговорили общую позицию по безопасности в соответствии с уставом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).