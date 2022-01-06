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Президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с Путиным, Токаевым и Пашиняном

Президент Киргизии Жапаров выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Казахстане
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил ситуацию в Казахстане с российским главой Владимиром Путиным, казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает РИА Новости.

Отмечается, что Жапаров выразил обеспокоенность в связи с «информацией о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов и иных фактах насилия». Кроме того, все стороны обсудили общую позицию по безопасности в соответствии с уставом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Однако позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов всех уровней и роспуска парламента. Наиболее масштабные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате.

В связи с беспорядками 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ, после чего Cовет коллективной безопасности организации принял решение направить в страну коллективные миротворческие силы.

Марина Совина
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