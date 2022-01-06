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Россиян предупредили о значительном подорожании смартфонов

Ретейлеры предсказали дефицит и подорожание смартфонов в России на 5-17% в 2022 году

Фото: Pixabay

Ретейлеры и производители смартфонов заявили, что ситуация на рынке гаджетов вряд ли улучшится в 2022 году. Дефицит устройств сохранится, а их стоимость может вырасти, сообщают «Известия».

Представители рынка электроники предсказали, что подорожание смартфонов в России в этом году может стать значительным и составить от пяти до 17 процентов. Это связано с сохраняющейся нехваткой комплектующих для гаджетов, а также с трудностью доставки последних с заводов в магазины. Ситуацию также может ухудшить запрет на импорт смартфонов в Россию, о котором упоминали источники в администрации президента США.

«Вероятность такого развития событий крайне мала, но производители, скорее всего, предпочтут подстраховаться. То есть вендоры, чтобы минимизировать риски, будут отгружать в Россию меньше смартфонов», — предупредил россиян ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам Муртазина, сейчас в России наблюдается дефицит почти всех моделей iPhone, раскладных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy A52, Galaxy A72, Galaxy S21+ — всех наиболее популярных моделей.

Ранее издание TechRadar предсказало растущую популярность складных смартфонов. Предполагается, что в этом сегменте рынка возникнет сильная конкуренция.

Марина Совина
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