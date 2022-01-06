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В Казахстане подсчитали число пострадавших во время массовых беспорядков

Минздрав Казахстана: более тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков

Фото: РИА Новости

Министерство здравоохранения Казахстана подсчитало число пострадавших во время массовых беспорядков в стране. По информации ведомства, более тысячи человек получили ранения, из них почти 400 госпитализированы, а 62 человека находятся в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал «Хабар 24».

По словам диктора, преступники нападают на врачей. Согласно данным на 6 января, пострадали более десяти медработников.

Ране сообщалось, что в ходе беспорядков в Алма-Ате 12 сотрудников правоохранительных органов погибли, еще 353 получили ранения.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

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Варвара Кошечкина
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