В Казахстане подсчитали число пострадавших во время массовых беспорядков

Министерство здравоохранения Казахстана подсчитало число пострадавших во время массовых беспорядков в стране. По информации ведомства, более тысячи человек получили ранения, из них почти 400 госпитализированы, а 62 человека находятся в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал «Хабар 24».

По словам диктора, преступники нападают на врачей. Согласно данным на 6 января, пострадали более десяти медработников.

Ране сообщалось, что в ходе беспорядков в Алма-Ате 12 сотрудников правоохранительных органов погибли, еще 353 получили ранения.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.