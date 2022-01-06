На Украине оценили вероятность запуска «Северного потока-2»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник оценил вероятность запуска российского газопровода «Северного поток-2» в интервью изданию «Европейская правда».

По словам Мельника, позиция нового канцлера Германии часто совпадает с Украиной, а в некоторых вопросах «даже отходит немного назад от позиции, которая была во времена» бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Посол назвал это «серьезным вызовом» для Киева. Он также считает, что «Северный поток-2» «вряд ли» заработает этой зимой. При этом Мельник усомнился, что из-за «обрезания поставок газа» Москвой, Германия может отойти от процедур.

«У меня есть чувство, что Европа не согласится. Но у нас остается другой вызов — возвращение темы “Северного потока-2” в политическую плоскость», — сказал Мельник, добавив, что партия «зеленых» с первых дней выступала против «Северного потока-2», называя его геополитическим проектом, ненужным с точки зрения экономики и вредным с точки зрения экологии.

«Социал-демократы говорят: мол, труба уже построена, мы не можем ее похоронить на дне Балтийского моря. Сейчас этот спор выходит на поверхность — и это дает нам шанс», — заключил Мельник.

4 января также стало известно, что Сенат США готовит пакет санкций против «Северного потока-2». Представитель сенатской фракции республиканцев рассказал, что голосование пройдет 14 января. Он заверил, что Сенат примет законопроект по санкциям и передаст его в палату представителей.