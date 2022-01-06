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В России заявили о желании ЕС увидеть повторение «майдана» в Казахстане

Полянский: глава дипломатии ЕС Боррель хочет увидеть повторение «майдана» в Казахстане

Фото: Sputnik / РИА Новости

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель хотел бы увидеть повторение «майдана» в Казахстане. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Боррель предпочел бы посмотреть на повторение незаконного переворота, произошедшего на Украине, что, очевидно, вызывает у него лучшие воспоминания.

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Ранее Боррель заявил, что помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать», а также выразил обеспокоенность из-за ситуации в стране.

«Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить», — в ответ отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Марина Совина
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