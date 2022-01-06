Захарова прокомментировала заявление Борреля о помощи ОДКБ в Казахстане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане в своем Telegram-канале.

Как напомнила Захарова, Боррель заявил, что помощь ОДКБ «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать», а также выразил обеспокоенность из-за ситуации в стране. «Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить», — добавила она.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила подразделения воздушно-десантных войск. На следующий день передовая группа миротворческих сил ОДКБ приступила к работе в Казахстане.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.