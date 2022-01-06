Милонов назвал причину протестов в Казахстане

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который отправился в Казахстан после начала протестов в стране, назвал причину демонстраций. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

По его словам, за беспорядками в стране стоят внешние силы. Так, Милонов отметил, что Казахстан — стара очень мирная, а казахи — мирные люди. Он отметил, что, по его мнению, беспорядки кто-то решил устроить. Депутат также подчеркнул, что идея Великого Турана (конфедерации всех тюркоязычных народов под главенством Анкары — «прим. «Лента.ру»»), может будоражить некоторых.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Казахстан в кратчайшие сроки восстановит законность в стране при помощи стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

