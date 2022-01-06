На Украине предсказали попытки реанимации «нормандского формата»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предсказал, что новое правительство ФРГ будет делать попытки реанимации переговоров в «нормандском формате». Об этом он рассказал изданию «Европейская правда».

Комментируя поставки оружия из Германии, он заявил, что от нового правительства Украине не стоит ждать «чего-нибудь нового». «Та же Партия зеленых, которая входит в коалицию и во многих вопросах является нашим союзником, придерживается еще более консервативного подхода», — сказал Мельник, заявив, что он боится, чтобы подходы, которые есть в Берлине сейчас, не стали еще более жесткими для Киева.

Мельник добавил, что одним из сигналов нового канцлера Олафа Шольца является то, что ФРГ «будет пытаться реанимировать переговоры в "нормандском формате"».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи с с госсекретарем США Энтони Блинкеном высказалась о кризисе на Украине. Она заявила, что Берлин продолжит выступать за диалог по этому вопросу. Бербок назвала диалог «единственным выходом» из кризиса на Украине. По ее словам, у сложившейся ситуации нет другого политического решения и способа для урегулирования.