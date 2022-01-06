В мире за сутки выявили максимум заразившихся COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 5 января, сообщила о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки. Этот показатель стал максимумом за сутки с начала пандемии COVID-19, пишет ТАСС.

Также впервые число заразившихся в течение 24 часов превысило два миллиона. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 2 294 039, летальных исходов — на 7011.

За последние восемь дней суточный прирост свыше одного миллиона инфицированных был выявлен ВОЗ семь раз. Прошлый антирекорд был зарегистрирован 1 января нынешнего года, когда в течение 24 часов было выявлено 1 859 485 случаев заражения.

3 января технический директор и эпидемиолог Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе заявила, что омикрон-штамм может дать хороший иммунитет населению и ускорить завершение пандемии коронавируса в мире. Это произойдет благодаря более мягкому характеру заболевания и его большей распространяемости.