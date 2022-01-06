ВОЗ заявила о рекордном приросте числа заразившихся COVID-19 за всю пандемию

Более 2,6 миллиона челочек заразились коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

По данным организации, это самый высокий суточный показатель за все время пандемии.

Ранее глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что прирост новых случаев COVID-19 во всем мире увеличился на 71 процент за последнюю неделю. По ее словам, этот показатель разнится в зависимости от региона. «В Америках он увеличился на 100 процентов. Но в африканском регионе он вырос на 7 процентов», — сказала ван Керкхове.

