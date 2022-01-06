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Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение

Патриарх Кирилл начал в храме Христа Спасителя ночное рождественское богослужение

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС.

На торжественном мероприятии присутствуют архиереи, духовенство Московской епархии, представители российских властей, а также прихожане московских храмов.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса в храмах и монастырях Русской православной церкви продолжают действовать санитарные правила и ограничения, введенные весной 2020 года, в том числе масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы президента России Владимира Путина посетить рождественское богослужение в одном из российских храмов. Согласно информации, конкретное место Песков обещал уточнить позже. Отмечается, что обычно Рождество президент России встречает за пределами столицы, в то время как Пасху он отмечает традиционно в храме Христа Спасителя.

Марина Совина
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