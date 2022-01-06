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Группу российских школьников вывезли из Казахстана

МИД России: российские дипломаты помогли детской спортивной команде выехать из Казахстана

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские дипломаты помогли вывезти из Казахстана группу российских школьников, находившихся в Алма-Ате на спортивных сборах. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Ситуационно-кризисного центра МИД России.

В ведомстве рассказали, что сотрудники российского посольства в Киргизии помогли детской спортивной команде пересечь киргизскую границу и выехать из охваченной протестами страны, после чего доставили их на автобусах в аэропорт Бишкека. Сообщается, что школьники уже вылетели в Екатеринбург.

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Ранее Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова, рассказал об отсутствии связи с футболистом. Он отметил, что у него на протяжении двух дней отсутствует контакт с игроком. Зайнутдинов, предположительно, находится на отдыхе на родине.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Виктория Кондратьева
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