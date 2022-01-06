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Спорт

Агент рассказал о потере связи с футболистом ЦСКА и сборной Казахстана

Агент игрока ЦСКА и сборной Казахстана Зайнутдинова: с ним нет контакта два дня

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова, рассказал об отсутствии связи с футболистом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у него на протяжении двух дней отсутствует контакт с игроком. Зайнутдинов, предположительно, находится на отдыхе на родине.

Зайнутдинов в нынешнем сезоне провел 14 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). 23-летний уроженец Тараза отметился двумя голами.

2 января в Казахстане начались массовые беспорядки из-за повышения цен на топливо почти в два раза. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

Алексей Гусев
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