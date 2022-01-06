Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Силовики зачистили центральную площадь в Алма-Ате от протестующих

Силовики взяли под контроль площадь Республики и резиденцию президента в Алма-Ате

Фото: Reuters

Силовики зачистили площадь Республики и резиденцию президента в Алма-Ате от протестующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Корреспондент агентства также сообщил, что силовики взяли под контроль центральную площадь бывшей столицы, но раздаются редкие выстрелы.

Материалы по теме:
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки. Уступки властей не устроили митингующих
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки.Уступки властей не устроили митингующих
4 января
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
00:00

Ранее МВД Казахстана пригрозило ликвидацией протестующим, оказывающим вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ведомстве сообщили, что в регионах страны были развернуты блокпосты и проводятся усиленные патрули. Кроме того, силовики проводят задержания правонарушителей и будут уничтожать тех, кто откажется сложить оружие.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
МВД Казахстана пригрозило ликвидацией оказывающим сопротивление протестующим
Группу российских школьников вывезли из Казахстана
В Казахстане крупнейших продавцов сжиженного газа заподозрили в сговоре
Бариста раскрыла рецепт приготовления необычного какао
Силовики зачистили центральную площадь в Алма-Ате от протестующих
Агент рассказал о потере связи с футболистом ЦСКА и сборной Казахстана
Прибытие первых российских миротворцев в Казахстан попало на видео
В ВОЗ заявили о резком росте заражений коронавирусом
В Минздраве рассказали о случаях заражения омикрон-штаммом внутри страны
Стало известно о прерывании работы телеканалов в Алма-Ате
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter