Силовики зачистили центральную площадь в Алма-Ате от протестующих

Силовики зачистили площадь Республики и резиденцию президента в Алма-Ате от протестующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Корреспондент агентства также сообщил, что силовики взяли под контроль центральную площадь бывшей столицы, но раздаются редкие выстрелы.

Ранее МВД Казахстана пригрозило ликвидацией протестующим, оказывающим вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ведомстве сообщили, что в регионах страны были развернуты блокпосты и проводятся усиленные патрули. Кроме того, силовики проводят задержания правонарушителей и будут уничтожать тех, кто откажется сложить оружие.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.