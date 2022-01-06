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МВД Казахстана пригрозило ликвидацией оказывающим сопротивление протестующим

МВД Казахстана: силовики будут уничтожать протестующих, отказавшихся сложить оружие

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

МВД Казахстана пригрозило ликвидацией протестующим, оказывающим вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

В ведомстве сообщили, что в регионах страны были развернуты блокпосты и проводятся усиленные патрули. Кроме того, силовики проводят задержания правонарушителей и будут уничтожать тех, кто откажется сложить оружие.

Ранее сообщалось, что силовикам удалось отразить атаку на здание управления полиции Алмалинского района Алма-Аты. По словам представителя городского департамента полиции Салтанат Азирбек, группа «террористов» уничтожена, но их количество пока неизвестно.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Виктория Кондратьева
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