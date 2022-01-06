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Узбекистан прекратил экспорт газа

Узбекистан прекратил экспорт природного газа для покрытия пика потребления внутри страны

Фото: Shutterstock

Власти Узбекистана решили полностью прекратить экспорт природного газа для покрытия сезонного пика потребления внутри страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что в 2022 году Ташкент не планирует поставлять природный газ в Россию. «В данный момент поставки газа в РФ не осуществляются, и планов на 2022 год не имеется», — указали в Минэнерго страны.

Агентство отмечает, что в 2018-м Узбекистан поставил «Газпрому» 3,8 миллиарда кубометров природного газа, в 2019 году увеличил поставки до 4,9 миллиарда кубометров, а в 2020 году они были прекращены. При этом с 2020-го «Газпром» начал поставлять узбекской стороне туркменский газ.

29 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что в декабре 2021 года в России был достигнут исторический рекорд по энергопотреблению. Он предложил обсудить, как энергетический комплекс страны проходит период пиковых нагрузок. По его словам, у России есть возможность наращивать экспорт топлива.

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Екатерина Андреева
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