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В США рекомендовали применение бустерных доз вакцины от COVID-19 для подростков

Федеральные ЦКПЗ США рекомендовали бустерные дозы вакцины от COVID-19 для подростков

Фото: Hannah Beier / Reuters

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали применение бустерных доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом говорится в заявлении ЦКПЗ, передает ТАСС.

«Крайне необходимо обеспечить защиту наших детей и подростков от заражения COVID-19 и тяжелых последствий заболевания», — говорится в заявлении главы ЦКПЗ Рошель Валенски. Он добавил, что теперь центр рекомендует всем подросткам в возрасте от 12 до 17 лет прививаться бустерной дозой вакцины спустя пять месяцев после первоначальной вакцинации.

Ранее ученые Университета штата Огайо (США) выяснили, что бустерные дозы вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech способны обеспечить защиту против омикрон-варианта коронавируса, который снижает эффективность двух первых доз. Оказалось, что омикрон-вариант демонстрирует сопротивление к нейтрализующим антителам, которое в 22,9 раза выше сопротивления исходного штамма D614G.

Марина Совина
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В США рекомендовали применение бустерных доз вакцины от COVID-19 для подростков
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