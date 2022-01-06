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В ООН отреагировали на сообщения о погибших во время протестов в Казахстане

В ООН рассказали о десятках убитых и тысячи раненых людей во время протестов Казахстане

Фото: Yana Paskova / Reuters

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что, по информации представителя полиции в Алма-Ате, силы безопасности убили десятки людей во время протестов в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Бачелет.

Представитель ООН также отметила, что, по сообщениям, в ходе демонстраций, начавшихся 2 января, почти тысяча протестующих также получили ранения.

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В то же время официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не смог подтвердить данные о погибших и раненых людях во время протестов. «Мы видели сообщения в прессе. Нам сложно это подтвердить», — заявил он. Дюжаррик также подчеркнул, что граждане имеют право выражать свое недовольство, но демонстрации должны быть мирными.

Ранее сообщалось, что передовая группа миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже находится в Казахстане и приступила к работе. По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, продолжается переброска военнослужащих других государств-членов организации.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Марина Совина
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