Уран резко подорожал из-за ситуации в Казахстане

Цена на уран на мировых торговых площадках резко возросла из-за ситуации в Казахстане, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные специализированной платформы UxC, фиксирующей мировые цены на металл.

Утром 5 января уран резко подорожал: его стоимость на мировых рынках выросла на восемь процентов и достигла 45,25 доллара за фунт. При этом 4 января его стоимость составляла 42 доллара. В Bloomberg напомнили, что Казахстан обеспечивает около 40 процентов мировых поставок урана.

«В случае если даже в краткосрочной перспективе появляется неопределенность относительно поставок, держатели урана неохотно торгуют им. Несмотря на то что сейчас нехватки поставок не наблюдается, игроки на рынке исходят из того, что для этого есть предпосылки», — подчеркнул глава UxC Джонатан Хинз.

Ранее экономист Сергей Дроздов допустил рост курса доллара до 80 рублей из-за протестов в Казахстане. Это станет возможным, если Россия станет помогать Казахстану в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).