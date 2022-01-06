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Вассерман предостерег от повторения «казахстанского сценария» в России

Депутат Вассерман: необходимо пресекать попытки повторить казахстанские события в России
Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предостерег правоохранителей от попыток повторения «казахстанского сценария» в России и призвал их тщательно следить за активностью несистемной оппозиции. Его слова опубликованы в Telegram-канале URA.RU.

Как отметил депутат, необходимо отслеживать активность «различных деструктивных сил», многие из которых, по его словам, «зависят от западных грантов и иных "подачек"». «И пресекать, жестко пресекать подобную активность. Чтобы ни у кого не возникло соблазнов повторить казахстанские события на территории России», — добавил он.

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Протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на топливо — автомобильный газ стал стоить 120 вместо 60 тенге за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков.

Марина Совина
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