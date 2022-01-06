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Генсек ОДКБ рассказал о праве миротворцев применять оружие в Казахстане

Генсек ОДКБ Зась: у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие

Фото: РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась рассказал о праве миротворцев применять оружие в Казахстане, передает РИА Новости.

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По словам генсека, миротворцы могут использовать оружие во время операции в случае нападения на них «вооруженных банд».

Ранее Зась оценил срок присутствия миротворцев в Казахстане. По его словам, он будет зависеть от ситуации и решения руководства страны. Генсек заявил, что в ОДКБ рассчитывают на его непродолжительность и надеятся на «несколько дней, либо несколько недель».

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России уже доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворцев в Казахстан. В частности, в составе миротворческих сил ОДКБ в страну направили подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, а также Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ РФ.

Марина Совина
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