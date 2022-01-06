Генсек ОДКБ назвал срок присутствия миротворцев в Казахстане

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась назвал срок присутствия миротворцев в Казахстане. Его слова передает РИА Новости.

По словам Зася, срок присутствия сил ОДКБ будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. Когда операция закончится, все силы будут выведены из страны. «Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным», — добавил генсек, оценив его в «несколько дней, либо несколько недель».

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила подразделения воздушно-десантных войск. На следующий день передовая группа миротворческих сил организации приступила к работе в Казахстане.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.