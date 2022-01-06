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В Минздраве рассказали о случаях заражения омикрон-штаммом внутри страны

Глава Минздрава Мурашко: в регионах РФ омикрон-штамм выявили у людей, не покидавших страну

Фото: Globallookpress.com

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о случаях заражения россиян омикрон-штаммом коронавируса внутри страны. По его словам, в регионах его выявляют у людей, которые не покидали пределы России. Об этом сообщает РИА Новости.

Мурашко отметил, что вирус отличается крайне высокой заразностью и очень быстрым распространением. «Сегодня мы видим в нашей стране не только "завозные" случаи заражения новым штаммом», — отметил он в четверг, 6 января, на заседании штаба по COVID-19 и организации медпомощи в праздничные дни.

В связи с этим глава Минздрава призвал регионы принять серьезные превентивные меры, а также активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.

Ранее Минздрав назвал омикрон-штамм самым заразным вариантом COVID-19. «Вариант омикрон, несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположена в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — сказано в 14-й версии рекомендаций ведомства по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции.

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Варвара Кошечкина
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