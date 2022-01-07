Киргизия направит миротворцев в Казахстан в рамках ОДКБ

Власти Киргизии планируют отправить 150 миротворцев в Казахстан в рамках союзнических обязательств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил замглавы кабинета министров республики Камчыбек Ташиев, передает ТАСС.

«Мы отправим в Казахстан 150 военнослужащих, и 19 единиц военной и автомобильной техники», — отметил вице-премьер.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась назвал срок присутствия миротворцев в Казахстане. По словам Зася, срок присутствия сил ОДКБ будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. Когда операция закончится, все силы будут выведены из страны. «Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным», — добавил генсек, оценив его в «несколько дней, либо несколько недель».

Протесты в казахстанских городах начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.