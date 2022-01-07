Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно об отношении немцев к проекту «Северный поток-2»

Опрос Infratest dimap: строительство «Северного потока-2» поддержали 60% жителей Германии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Проект российского газопровода «Северный поток-2» поддержали 60 процентов жителей Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса института Infratest dimap.

Согласно результатам социологического исследования, опубликованного 6 января, проект поддерживают 70 процентов населения на востоке Германии и 57 процентов — в западной части страны. Против высказались 28 процентов граждан ФРГ.

Летом 2021 года стало известно, что 75 процентов немцев высказались против новых санкций США по строительству газопровода «Северный поток-2». Также более 60 процентов жителей Германии выступили за улучшение отношений между Евросоюзом и Россией.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
ОДКБ рассказала Совбезу ООН о миротворцах в Казахстане
Названы самые популярные политические ток-шоу среди россиян
Москвичам спрогнозировали снег и гололедицу
Президент Казахстана объявил о начале антитеррористической операции
Украинский аналитик заявил о преимуществе России
Стало известно об отношении немцев к проекту «Северный поток-2»
МВД Казахстана назвало число задержанных во время беспорядков
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 300 миллионов
Звезда «Игры в кальмара» стала первой кореянкой на обложке американского Vogue
Диетолог назвала настоящую причину набора веса после праздников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter