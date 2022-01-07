Стало известно об отношении немцев к проекту «Северный поток-2»

Проект российского газопровода «Северный поток-2» поддержали 60 процентов жителей Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса института Infratest dimap.

Согласно результатам социологического исследования, опубликованного 6 января, проект поддерживают 70 процентов населения на востоке Германии и 57 процентов — в западной части страны. Против высказались 28 процентов граждан ФРГ.

Летом 2021 года стало известно, что 75 процентов немцев высказались против новых санкций США по строительству газопровода «Северный поток-2». Также более 60 процентов жителей Германии выступили за улучшение отношений между Евросоюзом и Россией.