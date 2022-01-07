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Российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

РИА Новости: миротворцы России и силовики Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Российские миротворцы совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, в республику были переброшены десантники на около 70 самолетах Ил-76 и Ан-124. Благодаря их помощи правоохранительные органы Казахстана смогли отбить местный аэропорт. Миротворцы будут помогать им охранять административные здания и поддерживать правопорядок.

Ранее аэропорт Актобе в Казахстане также был освобожден военными от погромщиков. После этого он снова работает в штатном режиме.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Варвара Кошечкина
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