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Ограничения на работу аэропорта в Алма-Ате продлили

Аэропорт в Алма-Ате будет закрыт до полуночи 9 января

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

В Алма-Ате продлили ограничения на работу международного аэропорта. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани, он будет закрыт до полуночи 9 января.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана уточнили, что на данный момент аэропорт принимает только военные самолеты.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. По данным Минобороны, в республику были переброшены десантники на самолетах Ил-76 и Ан-124. Благодаря их помощи правоохранительные органы Казахстана смогли отбить воздушную гавань.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Варвара Кошечкина
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