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В США опровергли обещание никогда не расширяться на Восток

Глава Госдепа Блинкен: НАТО никогда не обещала России не расширяться на Восток

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не давала России обещаний не расширяться на Восток. Об этом американский дипломат заявил на пресс-конференции в Госдепе. Его слова приводит ТАСС.

«НАТО никогда не обещала не принимать новых членов. Она не могла и не стала бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого была основана НАТО», — заявил он.

Блинкен назвал ложным «нарратив о том, что НАТО угрожает России». Он также отверг заявления, что североатлантический альянс намерен установить военную инфраструктуру на Украине, чтобы использовать ее против России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерена идти на компромиссы с Россией. В частности, это касается вопросов о праве на присоединение к альянсу. Он подчеркнул, что диалог по безопасности с Россией организация собирается вести прямо и открыто. Впрочем, по его словам, всегда существует вероятность, что дипломатия не принесет результатов.

Марина Совина
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