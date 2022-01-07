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НАТО отказалась идти на компромиссы с Россией

Столтенберг: НАТО настроена на диалог с РФ, но на компромисс по присоединению не пойдет

Фото: Reuters

НАТО настроена на проведение плодотворного диалога с Россией, однако идти на компромиссы, в частности по праву на присоединение, не собирается. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на внеочередном виртуальном заседании глав МИД стран-членов организации. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте Североатлантического Альянса.

В ходе встречи Столтенберг подчеркнул, что диалог по безопасности с Россией организация собирается вести прямо и открыто. Впрочем, подчеркнул он, всегда существует вероятность, что дипломатия не принесет результатов.

«Мы готовы выслушать озабоченности России, но также рассчитываем, что Россия услышит и обеспокоенности НАТО», — отметил он.

Ранее Столтенберг заявил, что военный потенциал и риторика России, а также события в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014-м указывают на риск возникновения нового военного конфликта в Европе. «Но именно поэтому нам так важно вступить в диалог и сесть за стол переговоров», — сказал он, пообещав, что альянс прислушается к озабоченностям российской стороны.

Заседание Совет Россия — НАТО состоится 12 января в Брюсселе. Перед этим, 10 января, пройдут двусторонние переговоры России и США в Женеве, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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Варвара Кошечкина
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