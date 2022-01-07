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В НАТО заявили о риске военного конфликта в Европе из-за Украины

Генсек НАТО: риторика России указывает на риск военного конфликта в Европе, диалог важен

Фото: Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный потенциал и риторика России, а также события в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014-м указывают на риск возникновения нового военного конфликта в Европе. С таким мнением он выступил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте альянса.

«Но именно поэтому нам так важно вступить в диалог и сесть за стол переговоров. И по этой причине я приветствуют тот факт, что Россия желает провести заседание Совета Россия-НАТО. Это по меньшей мере позитивный сигнал», — сказал Столтенберг. Он пообещал, что альянс будет действовать в духе доброй воли и прислушается к озабоченностям российской стороны.

По словам генсека НАТО, на предстоящих переговорах будут затронуты различные вопросы, включая контроль над вооружениями, транспарентность военной деятельности и механизмы для предотвращения военных инцидентов, а также гражданские и военные каналы коммуникации между альянсом и Россией. «В тоже время члены альянса дали четко понять, что мы не пойдем на компромиссы по ключевым принципам, включая право каждой страны самостоятельно решать, каким путем она пойдет и каким образом она будет обеспечивать собственную безопасность», — подчеркнул Столтенберг.

Заседание Совет Россия — НАТО состоится 12 января в Брюсселе. Перед этим, 10 января, пройдут двусторонние переговоры России и США в Женеве, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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Виктория Кондратьева
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