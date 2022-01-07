Невролог порекомендовал полежать в постели после будильника

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории и мануальный терапевт Игорь Орлов в интервью радио Sputnik заявил, что после звонка будильника для организма полезно какое-то время полежать в постели.

По его словам, резкий подъем дает чрезмерную нагрузку на систему кровообращения и часто вызывает головокружения. «Нужно еще на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы», — порекомендовал Орлов. Потягивание поможет плавно перейти от сна к бодрствованию, если будет неторопливым, без физических усилий, добавил он.

«Обычно тянут пальцы ног, стопы к себе, можно потянуться в тазобедренных суставах, в коленях, выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею. После этого можно постепенно, без резких движений вставать», — сказал Орлов. Он отметил, что эту процедуру нельзя считать заменой утренней зарядке — она служит лишь для того, чтобы подготовить тело к переходу из горизонтального положения в вертикальное.

Ранее заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич предупредила россиян о риске инсульта. Она сказала, что он может произойти не только у пожилых людей, но и у молодых.