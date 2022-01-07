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Банда преступников заживо сожгла двух журналистов

CNN: в Гаити бандиты учинили жестокую расправу над журналистами, освещавшими криминал

Фото: CNN

В Гаити банда преступников сожгла заживо двух журналистов, освещавшими криминал и отсутствие безопасности в одном из кварталов Порт-о-Пренса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Третьему журналисту удалось сбежать. Детали происшествия и причины, по которым бандиты учинили столь жестокую расправу над репортерами, остаются неизвестными.

Гаитянская радиостанция Radio Écoute FM сообщила CNN, что один из погибших был их сотрудником. «Мы осуждаем со всей строгостью этот преступный и варварский акт», — заявили в издании.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших наркокартелей Мексики пригрозил убийством телевизионному журналисту, который ведет новостную программу. По информации СМИ, речь идет о Картеле Нового поколения Халиско (CJNG) — влиятельной преступной группировке, основанной в 2009 году. Представители преступной группировки остались недовольны тем, что телеканал Milenio Television поддерживает группы самообороны, организованные для сопротивления деятельности преступников.

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Виктория Кондратьева
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