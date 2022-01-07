Жителя Германии приговорили к пожизненному сроку за каннибализм

Суд Берлина приговорил 42-летнего жителя Германии Штефана Р. к пожизненному тюремному заключению за каннибализм и некрофилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в сентябре 2020 года преступник познакомился в интернете с 43-летним мужчиной. В тот же день он привел его к себе в квартиру, где убил, чтобы «удовлетворить свои сексуальные потребности», а затем съесть.

Отмечается, что предварительно убийца усыпил жертву с его же согласия.

Преступнику вменяется «убийство с каннибальским мотивом». Уточняется, что приговор может быть обжалован.

Ранее 23-летний житель Санкт-Петербурга признался в каннибализме. Он заявил, что убил человека, чтобы попробовать его на вкус. По его словам, первой жертвой стал 38-летний биржевой брокер, тело которого в сентябре 2020 года нашли в дренажной трубе в парке.