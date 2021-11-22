Раскрыты подробности убийства съеденного россиянином биржевого брокера

Задержанный за убийство 50-летнего маляра Аркади Казиняна из Петербурга Егор Комаров на допросе раскрыл подробности другого преступления, передает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

23-летний россиянин уточнил, что является людоедом. Мужчина признался, что давно хотел попробовать человеческое мясо и предпринимал попытки сделать это. По его словам, в 2020 году он совершил еще одно убийство. Первой жертвой стал 38-летний биржевой брокер, тело которого в сентябре 2020 года нашли в дренажной трубе в парке. На трупе обнаружили множество ножевых ранений живота, шеи и рук.

Молодой человек рассказал следователям, что напал на прохожего в парке «Сосновка». Он отрезал язык, привез его домой. Позже, по его словам, он приготовил из него блюдо и съел. Как пишет 47news.ru, подозреваемый признался, что еда ему не понравилась. Полиция отследила последние часы жертвы: за час до гибели брокер попал на камеры в торговом центре.

Об убийстве Казиняна стало известно после ДТП на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» в Ленинградской области. Мужчины пытались скрыть труп, но на Mitsubishi Galant врезались в отбойник, после чего тело выпало из багажника на дорогу. По уголовному делу задержаны трое россиян.