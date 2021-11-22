Убийца выпавшего из багажника маляра под Петербургом признался в людоедстве

Задержанный по делу о выпавшем после ДТП трупе в Ленобласти признался в каннибализме

Задержанный по делу с выпавшим после дорожно-транспортного происшествия трупом под Петербургом признался в каннибализме, передает «Пятый канал».

Как сообщил источник, 23-летний молодой человек на допросе отметил, что является людоедом: он хотел попробовать человеческое мясо на вкус и предпринимал несколько попыток.

Задержанный раскрыл подробности другого своего преступления. По его словам, в 2020 году во время охоты он поймал и зарезал прохожего. После этого он отрезал часть тела, привез домой и приготовил. Сам труп подозреваемый спрятал в трубе.

В воскресенье, 21 ноября, следователи установили личность погибшего: им оказался 50-летний маляр Аркади Казинян из Петербурга. Предполагалось, что мотивом убийства стала месть. Тело с перерезанным горлом выпало из багажника после столкновения с отбойником на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» в Ленинградской области.

Позже стало известно, что преступление было совершено в гараже на Лабораторной улице в Петербурге: 23-летний мужчина нанес удары ножом, а потом попросил 26-летнего знакомого помочь в транспортировке трупа.