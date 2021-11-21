Подозреваемый в убийстве 50-летнего маляра раскрыл подробности преступления

Мотивом убийства 50-летнего маляра Аркади Казиняна из Санкт-Петербурга стала месть. Подробности произошедшего раскрыл один из подозреваемых в совершении преступления, 26-летний уроженец Луганской области, пишет «Фонтанка».

Отмечается, что один из подозреваемых, 23-летний мужчина, живший на чердаке дома на Большой Зелениной улице, затаил на Казиняна обиду после драки. Он позвал на помощь друга, с которым предварительно употребил алкоголь. Злоумышленники напали на маляра в гараже на Лабораторной улице, ему предположительно нанесли удары ножами. Позже 23-летний мужчина попросил еще одного знакомого помочь в транспортировке трупа. Гараж преступники подожгли, чтобы замести следы.

Во время поездки на трассе А-121 «Сортавала» водитель не справился с управлением, врезавшись в отбойник. В результате столкновения труп Казиняна выпал из багажника. Злоумышленники сбежали с места ДТП, позже их задержала полиция.

Ранее в сети появились фотографии и имена основных подозреваемых в убийстве маляра. Сообщалось, что злоумышленниками оказались 26-летний Ян Щепановський и 23-летний Егор Комаров.