Появились фото подозреваемых в убийстве 50-летнего маляра

В сети появились фотографии основных подозреваемых в убийстве 50-летнего маляра Аркади Казиняна из Санкт-Петербурга, труп которого выпал из машины на дороге в Ленинградской области. Личности предполагаемых преступников раскрыл Telegram-канал SHOT в воскресенье, 21 ноября.

Злоумышленниками оказались 26-летний Ян Щепановський и 23-летний Егор Комаров. Щепановський якобы поссорился с Казиняном. В ходе конфликта маляр с друзьями избили молодого человека. Тот позвонил Комарову и обратился за помощью. В ходе драки маляр был убит. Мужчины решили закопать тело в лесу, однако попали в ДТП, в результате которого тело выпало из багажника. Злоумышленники оставили машину и скрылись в лесу.

Подозреваемые были задержаны полицией, они дали объяснения. Отмечается, что также был задержан третий мужчина, его личность и участие в преступлении пока устанавливаются.

ДТП произошло на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала». Изуродованный труп выпал из багажника при столкновении. Полицейские, приехавшие на место происшествия, нашли тело на асфальте рядом с машиной. В сети также появилось видео с места аварии.