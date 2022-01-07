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В Байконуре ввели ограничения на передвижение

Администрация Байконура ограничила передвижения по городу в ночное время

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

С 7 по 19 января в Байконуре ввели ограничения на передвижение в городе в ночное время. Об этом говорится в обращении главы администрации города Константина Бусыгина.

Ограничения будут действовать с 23:00 до 6:00. В ночное время также будут закрыты контрольно-пропускные пункты Байконура. «Нахождение на улице и поездки по городу в это время разрешаются только по работе и для следования в аптеки», — сообщил Бусыгин. В городе также ограничили время работы магазинов и заведений общепита (они должны закрываться в 22:00) и запретили розничную торговлю алкогольными напитками.

Ранее в администрации Байконура также сообщили, что в городе создадут народные дружины. Они будут сформированы на городских предприятиях и будут совместно с полицией патрулировать город.

Протесты в казахстанских городах начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

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Виктория Кондратьева
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