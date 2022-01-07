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В Байконуре создадут народные дружины для патрулирования города

Администрация Байконура: народные дружины будут патрулировать город совместно с полицией

Фото: Roscosmos / globallookpress.com

В Байконуре будут сформированы народные дружины, которые будут заниматься патрулированием города. Об этом говорится в обращении главы администрации города Константина Бусыгина.

«Принято решение создать народные дружины на городских предприятиях: члены народных дружин, по заявкам полиции, будут совместно с полицией патрулировать город», — сообщил Бусыгин. Чиновник также призвал горожан с пониманием отнестись к введенным мерам.

5 января сообщалось, что на космодроме Байконур усилили вооруженную охрану из-за протестов в Казахстане. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что филиалы предприятий «Роскосмоса», правоохранительные органы Казахстана, а также экстренные службы работали в штатном режиме.

Протесты в казахстанских городах начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

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Виктория Кондратьева
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