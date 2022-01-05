На Байконуре усилили вооруженную охрану из-за протестующих

На космодроме Байконур из-за протестов в Казахстане усилили вооруженную охрану, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, день на объекте прошел спокойно. Филиалы предприятий «Роскосмоса», правоохранительные органы Казахстана, а также экстренные службы работают в штатном режиме.

«Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена», — подчеркнул он. В среду, 5 января, источник в госкорпорации назвал ситуацию в Байконуре спокойной.

Байконур останется российским до 2050 года. За аренду космодрома Россия ежегодно платит около 115 миллионов долларов. Москва собирается отказаться от аренды 16 объектов на космодроме до конца 2022 года.

Беспорядки в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за повышения цен на топливо. Позже на всей территории страны объявили режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 19 января.