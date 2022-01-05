«Роскосмос» оценил ситуацию в Байконуре

Представители «Роскосмоса» оценили ситуацию в казахстанском городе Байконур. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По информации медиа, источник в госкорпорации назвал ситуацию в Байконуре спокойной. По его словам, находящиеся в городе правоохранители работают в обычном режиме.

5 января на фоне протестов в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение (ЧП) в столице республики с 5 по 19 января. Протесты начались в воскресенье из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.

В Байконуре располагается одноименный космодром, который находится в аренде у России до 2050 года. В конце декабря журналисты сообщили со ссылкой на источник в космической отрасли, что Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на «Байконуре». Передача объектов казахской стороне должна состояться до конца 2022 года.