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Россия откажется от аренды части Байконура

Россия планирует отказаться от аренды 16 объектов Байконура

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на космодроме Байконур до конца 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли.

По его словам, Россия планирует расторгнуть аренду части космодрома: она составила перечень объектов, которые считает бесперспективными для дальнейшего использования. В список вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются Москвой.

В документ попала не только недвижимость, а часть имущества имеет остаточную стоимость. Перед тем, как передать Казахстану, ее предстоит снять с учета российских предприятий. Передача объектов казахской стороне должна состояться до конца 2022 года.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о шестикратном сокращении числа стартовых комплексов на космодроме Байконур. 25 лет назад там было 18 стартовых комплексов, сейчас осталось три.

По его словам, два стартовых комплекса предназначены для пусков тяжелых ракет «Протон-М». Один — для стартов средних носителей «Союз-2».

Марина Совина
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