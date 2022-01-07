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Россиянам рассказали о главных киберугрозах 2022 года

«Известия»: в 2022 году россияне столкнутся с еще большим числом серьезных киберугроз

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В 2022 году россияне столкнутся с еще большим числом серьезных уязвимостей в популярных приложениях и системах. Об этом «Известиям» рассказали в компании Trend Micro.

В частности, следует опасаться целенаправленных атак программ-вымогателей, при этом число видов возможного ущерба будет увеличиваться, не ограничиваясь требованием выкупа за зашифрованные данные. Также популярными у киберпреступников останутся фишинг и другие виды атак с использованием социальной инженерии. Кроме того, стоит ожидать рост попыток взлома «умных» устройств.

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Эксперты предупредили, что наиболее лакомой мишенью для злоумышленников станет бизнес. Основной удар придется на цепочки поставок, которые являются слабым звеном в защите из-за большого числа участников процесса — контрагентов, подрядчиков и деловых партнеров.

В декабре сообщалось, что шлагбаумы в российских дворах оказались источником киберугрозы. В системе управления устройствами частной компании «АМ Видео» нашли уязвимость, которая приводит к утечке персональных данных. По словам аналитиков, обнаруженная ошибка позволяла кому угодно получить доступ к любым объектам компании. Для этого нужно было войти в тестовый аккаунт и подобрать идентификатор (ID) камер или шлагбаумов. Система предоставляла доступ ко всем данным пользователей — именам, адресам, телефонам и маркам автомобилей. Через сайт можно было заблокировать или открыть вход на территорию дома, рассылать жильцам уведомления на мобильные телефоны и использовать их персональные данные.

Ранее стало известно, что в магазине приложений для Android-устройств Google Play были обнаружены 12 программ, которые воруют банковские данные с зараженных устройств. Приложения мимикрируют под сканеры документов и QR-кодов. После установки приложения на устройство пользователя, программа сама решает, стоит ли загружать вирус на телефон. Если решение положительное, то вредоносный код попадает к жертве через поддельное требование об обновлении программы

Марина Совина
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