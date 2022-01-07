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Диетолог назвала настоящую причину набора веса после праздников

Диетолог Королева: почти все набранные за праздники килограммы связаны с задержкой воды

Фото: Shutterstock

Врач-диетолог и член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева сообщила, что всего за праздники можно набрать не больше 2,5 килограммов, остальное — это вода. Своим мнением на этот счет кандидат медицинских наук поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Зачастую после праздников люди жалуются, что набрали от трех до пяти килограммов и думают, что теперь с этим делать, сообщила Королева. Это происходит из-за несбалансированного рациона, который неизменно сопровождает праздничные дни, отметила врач-диетолог.

«Все эти набранные килограммы связаны прежде всего с задержкой жидкости. Потому как в составе блюд на новогоднем застолье чаще всего большое количество соли. Именно хлорид натрия дает задержку жидкости. Поэтому набор веса обусловлен не набором жира как такового», — поделилась врач-диетолог.

2,5килограмма жира
можно набрать за новогодние праздники

Королева ответила, что в день человек может набрать не более 150 граммов жира. «Соответственно, за всю праздничную декаду можно прибавить в весе не более 2,5 килограмма жировой массы. Все остальное — это задержка жидкости как следствие употребление большого количества соли», — высказалась член ФМБА России.

По ее словам, достаточно исключить соль из рациона, чтобы скинуть до полутра-двух килограммов, набранных за праздники. Таким образом уйдет жидкость, задерживаемая в организме хлоридом натрия.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия рассказал, как избежать переедания на новогодние праздники. По его словам, это можно сделать, если медленно пережевывать пищу, при этом не отвлекаясь на гаджеты.

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Виктория Немис
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