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В российском регионе ввели штрафы за купание в проруби на Крещение

МВД Красноярской области: за купание в проруби на Крещение грозит до 1000 рублей штрафа

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

ГУ МВД Красноярской области ввели штрафы за купание в проруби, связанное с Крещением Господним, теперь россиянам грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Информация опубликована на официальном сайте местного МВД.

По словам властей российского региона, за купание в не предназначенных для этого местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности. «Никаких разрешенных мест для купания организовываться не будет», — заявили в полиции.

Сообщается, что размер штрафа составляет от 500 рублей до 1 тысячи рублей. Для должностных лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 5 до 20 тысяч рублей. Красноярская епархия Русской православной церкви (РПЦ) заявила об отказе от крещенских купаний, которые должны были пройти 18-19 января из-за ситуации с коронавирусом. Священники в этом году не собираются освящать проруби.

Прошлой зимой глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион порекомендовал россиянам на фоне эпидемии коронавируса отказаться от крещенских купаний. В Русской православной церкви добавили, что купания на Крещение не являются церковным ритуалом или предписанием, а совершаются только по собственной инициативе.

Марина Совина
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