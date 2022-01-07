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Токаев обвинил свободную прессу в разжигании беспорядков в Казахстане

Токаев заявил о пособнической роли прессы и «забугорных деятелей» в беспорядках

Фото: Vladimir Tretyakov / АР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил свободную прессу в пособничестве и разжигании беспорядков в республике. Его слова приводит РИА Новости.

«Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые "свободные" средства массовой информации и "забугорные" деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа», — сказал Токаев в обращении к нации. Глава государства заявил, что их действия привели к трагедии в республики, и пообещал жестко пресекать акты «правового вандализма».

Ранее Токаев заявил, что распорядился открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. Он также исключил переговоры с участниками беспорядков, назвав их преступниками и бандитами.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Виктория Кондратьева
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