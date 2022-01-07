Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цена на газ в Европе опустилась ниже тысячи долларов

Цена на газ в Европе опустилась до 983 долларов за тысячу кубометров топлива

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров топлива, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на утро 6 января, стоимость при открытии торгов составила почти 1,2 тысячи доллара. На закрытии торгов цена опустилась 983 долларов, что на 13,6 процента ниже расчета накануне (1127,5 доллара).

4 января сообщалось, что цена на газ в Европе вновь поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров топлива. По состоянию на утро, стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов составила 1028,2 доллара. Локальный минимум составил 996,7 доллара.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о способности России на провокацию против Украины
В США раскрыли планы переговоров по безопасности с Россией
Казахские силовики и власти взяли под контроль ситуацию в Павлодарской области
Огромная очередь в Цирк Никулина озадачила россиян
Цена на газ в Европе опустилась ниже тысячи долларов
В США опровергли обещание никогда не расширяться на Восток
В ООН прокомментировали убийство демонстрантов и полицейских в Казахстане
Кулеба заявил о согласовании позиций с США в преддверии переговоров с Россией
Лукашенко поговорил по телефону с Назарбаевым
Белый дом подготовил новый пакет военной помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter