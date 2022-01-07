Цена на газ в Европе опустилась ниже тысячи долларов

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров топлива, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на утро 6 января, стоимость при открытии торгов составила почти 1,2 тысячи доллара. На закрытии торгов цена опустилась 983 долларов, что на 13,6 процента ниже расчета накануне (1127,5 доллара).

4 января сообщалось, что цена на газ в Европе вновь поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров топлива. По состоянию на утро, стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов составила 1028,2 доллара. Локальный минимум составил 996,7 доллара.

