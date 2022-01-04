Цены на газ в Европе вновь поднялись выше тысячи долларов

Цена на газ в Европе вновь поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров топлива, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на утро 4 января, стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов составила 1028,2 доллара. Локальный минимум составил 996,7 доллара.

При открытии торгов 3 января цена за тысячу кубометров газа составляла 772,4 доллара, а днем увеличилась до 933 долларов.

31 декабря сообщалось, что фьючерсы на газ в Европе в последний день торгов в 2021 году подешевели более чем на 20 процентов. Торги на февральские поставки по индексу голландского TTF завершились на отметке ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Цена закрытия составила 779,4 доллара.