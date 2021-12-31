Последние торги года снизили цену на газ в Европе ниже 800 долларов

Фьючерсы на газ в Европе в последний день торгов в 2021 году подешевели более чем на 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Торги на февральские поставки по индексу голландского TTF завершились на отметке ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Цена закрытия составила 779,4 доллара, при этом днем падение доходило до 765,3 доллара.

Осенью 2021 года Европа столкнулась с газовым кризисом. Из-за перебоев в поставках, низких уровней заполненности европейских хранилищ и высокого спроса из-за низких температур цена газа резко росла на протяжении нескольких недель.

На пике цена тысячи кубометров газа превышала 2100 долларов. Однако затем котировки пошли на спад, в том числе из-за перенаправления танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), следовавших в Азию, к европейским портам.

