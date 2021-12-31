Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Последние торги года снизили цену на газ в Европе ниже 800 долларов

Последние в году цены фьючерсов на газ в Европе упали более чем на 20%, ниже 800 долларов

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Фьючерсы на газ в Европе в последний день торгов в 2021 году подешевели более чем на 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Торги на февральские поставки по индексу голландского TTF завершились на отметке ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Цена закрытия составила 779,4 доллара, при этом днем падение доходило до 765,3 доллара.

Котировки TTF1! от TradingView

Осенью 2021 года Европа столкнулась с газовым кризисом. Из-за перебоев в поставках, низких уровней заполненности европейских хранилищ и высокого спроса из-за низких температур цена газа резко росла на протяжении нескольких недель.

На пике цена тысячи кубометров газа превышала 2100 долларов. Однако затем котировки пошли на спад, в том числе из-за перенаправления танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), следовавших в Азию, к европейским портам.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил Путину о недопустимости вторжения на Украину
Россиянам рассказали об изменениях в стране с 1 января
Аналитики предсказали рост цен ряд товаров в России в 2022 году
Байден понадеялся на прогресс в предстоящих переговорах с Россией
В Японии запустят в космос деревянный спутник
В столице Болгарии задержали антиваксера с гранатой
Макрон в новогоднем обращении выразил надежду на окончание пандемии
В Подмосковье нашли «бесплатную» новогоднюю ель
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 170 рейсов
Российская старшеклассница попросила у Деда Мороза новый аэропорт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter